Ein brennender Papierkorb in einem Altenwohn- und Pflegeheim in Oppau hat am Samstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Wie die Feuerwehr mitteilte, war um 19.40 Uhr ein Brandmeldealarm ausgelöst worden. Vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatte eine Pflegekraft mit einem Handfeuerlöscher den brennenden Papierkorb in einem Bewohnerzimmer bereit gelöscht. Durch einen weiteren Mitarbeiter wurden sofort die umliegenden Zimmer geräumt und die Bewohner in Sicherheit gebracht. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Beschäftigten konnte eine Brandausbreitung und Gefährdung der Bewohner verhindert werden, heißt es im Feuerwehrbericht. Das verrauchte Zimmer und die angrenzenden Räume wurden von der Feuerwehr belüftet. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 29 Mann und acht Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.