Am frühen Samstagmorgen stand eine Wohnung im sechsten Stock eines Wohnhauses in der Ludwigshafener Schulstraße in Flammen. Nach Angaben der Feuerwehr war das betroffene Stockwerk völlig verraucht. Die Bewohner konnten demnach überwiegend selbstständig das Gebäude verlassen, ein Bewohner wurde von der Feuerwehr gerettet. Vier Personen wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasinhalation in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Bewohner der betroffenen Brandwohnung konnten bei Verwandten unterkommen. Erkenntnisse zur Brandursache liegen noch nicht vor.

Für die gesamte Einsatzdauer wurde der Stadtschutz durch die Freiwilligen Feuerwehren Einheit Oppau und Stadtmitte gewährleistet. Im Einsatz waren 31 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 10 Fahrzeugen, 16 Einsatzkräften des Rettungsdienstes mit acht Fahrzeugen, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, das THW mit Kranwagen, sowie die Polizei mit mehreren Streifenfahrzeugen.