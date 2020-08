(aktualisiert: 9.55 Uhr) In Ludwigshafen-Rheingönheim haben in der Nacht auf Freitag eine Wohnung sowie ein darunter liegendes Ladengeschäft in der Hauptstraße gebrannt. Eine Person erlitt leichte Brandverletzungen. Beim Eintreffen der Feuerwehr um kurz nach 2.20 Uhr hatten sich die Bewohner mit ihrem Hund bereits in Sicherheit gebracht. Eine halbe Stunde später sei der Brand gelöscht gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Die Nachlöscharbeiten sowie die intensive Kontrolle des 450 Quadratmeter großen Grundstücks mit einer Wärmebildkamera dauern bis gegen 10.30 Uhr am Freitagvormittag. Danach rückt die Feuerwehr ab, und die Kriminalpolizei übernimmt die Spurensuche vor Ort. Denn die Ursache für den Brand ist noch unklar, sagte ein Sprecher der Feuerwehr auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Zur Schadenshöhe konnte er noch keine Angaben machen. Seiner Auskunft zufolge wird am Freitag auch die Bauaufsicht vor Ort sein, um die Statik des Gebäudes zu prüfen. Die Technischen Werke stellten die Strom-, Gas- und Wasserzufuhr zum Gebäude ab. Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften vor Ort. Die Hauptstraße war bis zum frühen Morgen für den Verkehr gesperrt, ist mittlerweile aber wieder befahrbar.