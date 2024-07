[Aktualisiert 13.48 Uhr] In Ludwigshafen hat es in der BASF gegen 12 Uhr eine Explosion gegeben und eine Rauchsäule war zeitweise über dem Werk zu sehen. Nach Angaben des Chemiekonzerns ist es zu der Explosion in einem Betrieb im Werksteil Süd gekommen, dann habe sich ein Folgebrand entwickelt. Die BASF-Werkfeuerwehr ist im Einsatz. Die Ursache für das Unglück wird noch ermittelt. Ob Menschen zu Schaden gekommen sind, ist derzeit noch unklar.

Messfahrzeuge der Feuerwehr waren im Stadtgebiet unterwegs, um zu überprüfen, ob Schadstoffe in die Luft gelangt sind. Gegen 13.45 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Bei den Messfahrten seien keine erhöhten Werte festgestellt worden. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, so die Feuerwehr. Auch BASF-Umweltmesswagen waren innerhalb und außerhalb des Werksgeländes unterwegs.

Augenzeugen berichteten von einem Knall, der gegen 12 Uhr im Bereich Friesenheim zu hören war. Bei der Polizei gingen deswegen mehrere Notrufe ein. Eine Video zeigt eine Rauchsäule, die über der BASF steht. Die zuständigen Behörden sind informiert.

Fenster und Türen nicht mehr schließen

Die Feuerwehr Ludwigshafen hatte um 12.54 Uhr über Warn-Apps über den Großbrand informiert. Durch das Feuer seien Brandgase freigesetzt worden. Es könne zu Geruchsbelästigungen in den Stadtteilen Friesenheim, Oppau und Edigheim kommen. Die Feuerwehr hatte Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten. Verkehrsteilnehmer sollten das betroffene Gebiet weiträumig umfahren, hieß es weiter.

Um 13.43 Uhr wurde diese Warnung wieder aufgehoben. „Es besteht keine Gefahr mehr für die Bevölkerung“, hieß es. Ein Gefahreninformationstelefon ist unter der Nummer 0621 5708600 geschaltet worden. Wir berichten weiter