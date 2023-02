Der Brand einer Dehnungsfuge hat in der Nacht zum Sonntag für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Friesenheim gesorgt. Nach Angaben der Einsatzkräfte brannte eine Fuge zwischen zwei Wohn- und Geschäftshäusern in der Sternstraße. Bewohner einer Wohnung hatten Brandgeruch wahrgenommen und gegen 3.30 Uhr die Feuerwehr alarmiert, die schließlich den Brand lokalisierte. Um an den Brandherd zu gelangen, mussten die Wände der Gebäude geöffnet werden, um Löschmittel gezielt an den Brandherd zu bringen, teilte die Feuerwehr weiter mit. Die beiden Gebäude wurden vorübergehend geräumt und die Schadstoffkonzentrationen im Innern gemessen. Die Luftproben ergaben laut Feuerwehr keine gesundheitsgefährdeten Konzentrationen. Vorsorglich wurden die Bewohner vom Rettungsdienst untersucht, es wurde niemand verletzt. Wegen des Einsatzes, der bis zirka 11.30 Uhr dauerte, kam es im Bereich der Sternstraße zu Einschränkungen des Linienbusverkehrs.