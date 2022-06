Am Samstag ist die Feuerwehr Ludwigshafen wegen eines Brands in der Oppauer Kirchenstraße alarmiert worden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte um 23.57 Uhr seien bereits Rauch und Flammen aus der Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses gedrungen. Laut Bericht konnte der Brand eine Viertelstunde später unter Kontrolle gebracht und kurz darauf auch ganz gelöscht werden. Wie die Polizei mitteilt, haben sich keine Personen im Gebäude aufgehalten. Die Dachgeschosswohnung sei derzeit nicht mehr bewohnbar, durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 37 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.