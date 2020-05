In einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Bayreuther Straße (West) hat es in der Nacht zum Dienstag gebrannt. Der Polizei wurde das Feuer am Montag gegen 23.30 Uhr gemeldet. Als die Polizisten eintrafen, brannten verschiedene Gegenstände, bei denen es sich augenscheinlich um Sperrmüll handelte. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Durch die Flammen wurden eine Grundstücksbegrenzungsmauer sowie die Hauswand eines Trafohäuschens beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Hinweise auf einen möglichen Verursacher liegen bisher nicht vor. Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 0621/963-2222 melden.