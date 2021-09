Ein kleiner Brand ist am frühen Donnerstagmorgen in einem Werkraum der Integrierten Gesamtschule Edigheim ausgebrochen. Die Feuerwehr Ludwigshafen wurde nach Polizeiangaben um 6.42 Uhr wegen Rauchentwicklung in der Schule alarmiert. Der Kleinbrand wurde sofort gelöscht. Die Räumlichkeiten wurden belüftet. Der betroffene Werkraum ist aktuell nicht benutzbar. Zum Zeitpunkt des Einsatzes hatte der Schulbetrieb noch nicht begonnen. Es wurde niemand verletzt. Im Einsatz waren zwölf Mitarbeiter der Feuerwehr Ludwigshafen mit drei Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die Polizei.