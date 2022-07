Ein Feuer in einer Wohnung im Mannheimer Stadtteil Waldhof hat laut Polizei am Samstagabend gegen 21 Uhr 50.000 Euro Sachschaden verursacht. Ein Gegenstand auf dem Wohnzimmertisch hatte sich vermutlich aufgrund einer brennenden Kerze entzündet. Die Wohnungsinhaberin war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zu Hause. Das Mehrfamilienhaus wurde durch die Feuerwehr vorsorglich geräumt, die Flammen in der betreffenden Wohnung im dritten Stock gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Inhaberin kommt bei Angehörigen unter. Die Ermittlungen dauern an.