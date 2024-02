Der Wohnungsbrand, zu dem es in der Nacht auf Samstag im fünften Stock eines Hochhauses in der Oggersheimer Bertolt-Brecht-Straße kam, ist nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei nicht auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Ein solcher könne nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ausgeschlossen werden. „Ursächlich für den Brand dürfte ein unsachgemäßer Umgang mit offenem Feuer in der Wohnung gewesen sein“, heißt es in einer Presseerklärung. Darunter zu verstehen sei beispielsweise die Möglichkeit, dass eine brennende Zigarette oder auch eine Kerze das Feuer ausgelöst haben könnte, sagte Leitender Oberstaatsanwalt Hubert Stöber gegenüber der RHEINPFALZ. Nach Angaben der Feuerwehr hatten sich keine Bewohner in der Brandwohnung befunden, als das Feuer ausbrach. Insgesamt mussten wegen des Brands 120 Personen aus dem Hochhaus in Oggersheim evakuiert werden. Der Sachschaden wird auf bis zu 300.000 Euro geschätzt, drei Bewohner mussten zur Beobachtung ins Krankenhaus. Laut Polizei sind insgesamt sechs Wohnungen derzeit nicht nutzbar.