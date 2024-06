Zu einem Wohnungsbrand im Hemshof ist die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag gerufen worden. Als die Retter in der Prinzregentenstraße eintrafen, waren eine Wohnung und ein davorliegender Flur im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses verraucht. Eine beeinträchtigte Person war nach weiteren Angaben der Polizei in der Wohnung eingeschlossen und wurde von Feuerwehr und Polizei in Sicherheit gebracht und dann vom Rettungsdienst versorgt. Auslöser für die Rauchentwicklung war ein Kleinbrand in der Wohnung, der schnell gelöscht werden konnte. Die Wohnung wurde entraucht und war danach wieder bewohnbar. Durch die vorhandenen Rauchwarnmelder innerhalb der Wohnung wurde Schlimmeres verhindert und der Brand frühzeitig von Nachbarn gemeldet. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 28 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und die Polizei.