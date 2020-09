Die Ludwigshafener Grünen sind nach eigenen Angaben schockiert über die schrecklichen Ereignisse im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos und fordern sofortige Maßnahmen, um das Elend der Menschen zu lindern. „Wir sind bestürzt aber vor allem wütend“, teilt die Vorstandssprecherin des Kreisverbands, Tenko Glenn Bauer, mit. „Nichts davon hätte passieren müssen. Schon lange wird über die Zustände in dem Lager auf Lesbos berichtet, immer wurde eine Lösung hinausgeschoben und die Europäische Union (EU) als Feigenblatt genutzt, um eine Diskussion in Deutschland zu unterbinden“, kommentiert Bauer.

Über 12.000 Menschen seien nun, nach ihren ohnehin unerträglichen Entbehrungen der Flucht und dem Einpferchen in einem viel zu kleinen Lager, erneut obdachlos. Auch gebe es inzwischen einige Corona-Fälle, bei denen nicht eingegriffen und geholfen werde und die die Lage vor Ort verschärft hätten. Obwohl zahlreiche Kommunen und Städte in Deutschland seit Langem Plätze für die Geflüchteten anbieten und helfen wollen. Auch Ludwigshafen habe sich zu einem sicheren Hafen erklärt und würde Menschen aufnehmen. Doch jede wirkungsvolle und nicht nur symbolische Hilfe scheitere bislang am Widerstand des Bundesinnenministers.

„Über Verteilung später diskutieren“

„Horst Seehofer muss seine Blockadehaltung unverzüglich aufgeben. Wer jetzt noch fordert, die EU solle zuerst eine Lösung finden, anstatt die Menschen aus dem ausgebrannten Lager zu holen, handelt unmenschlich. Wir müssen unverzüglich helfen. Unsere Stadt, wie so viele Kommunen in Deutschland, kann das. Über eine Verteilung kann man hinterher immer noch diskutieren, jetzt brauchen Menschen sofortige Hilfe“, fordert Ibrahim Yetkin, stellvertretender Vorsitzender und integrationspolitischer Sprecher der Stadtratsfraktion Grüne im Rat.