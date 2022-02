In einem Silo eines Biomasse-Kraftwerks auf der Friesenheimer Insel hat es laut Feuerwehr am Freitagvormittag gebrannt. Durch den Rauch war der Weg für einen Arbeiter versperrt, der sich auf einer Arbeitsplattform befand. Die Feuerwehr konnte ihn aber mit einer Brandfluchthaube in Sicherheit bringen. Der Arbeiter blieb unverletzt. Das Feuer drohte, sich über Förderrohre auszubreiten, was die Einsatzkräfte aber verhindern konnte. Drei Trupps unter schwerem Atemschutzgerät löschten den Brand.