Eine unachtsam weggeworfene Zigarette dürfte am Samstagnachmittag eine größere Fläche an einem Spielplatz in Seckenheim entzündet haben. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor dieser auf ein angrenzendes Gebäude übergreifen konnte.

Wie die Polizei weiter mitteilte, ging dieser Brand in der Breisacher Straße vergleichsweise glimpflich aus. Sie erinnert daran, dass wegen der für die Region ausgerufenen höchsten Waldbrandgefahrstufe das öffentliche Entzünden von Feuern per Polizeiverordnung untersagt ist. Die Trockenheit bedeute eine immense Brandgefahr nicht nur in Wäldern, sondern auch in Wohngebieten.

Im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim würden vermehrt Flächen- und Böschungsbrände gemeldet, zum Teil ausgelöst durch grobe Fahrlässigkeit oder sogar Vorsatz. Das Grillen, Entzünden von Lagerfeuern oder Rauchen in der Natur ist daher verboten, unterstreicht die Polizei.