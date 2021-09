Ein Brandstifter hat am Montag um 9.30 Uhr in der Karolina-Burger-Realschule plus in Mundenheim einen Papierhandtuchspender angezündet. Durch die Hitzeentwicklung wurden nach Polizeiangaben Teile des Toiletteninventars zerstört. Außerdem kam es zu Rußablagerung in dem Sanitärraum der Schule. Die Feuerwehr Ludwigshafen hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Es wurden keine Personen verletzt. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Kripo Ludwigshafen hat daher die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621/963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.