Zu einem Brand an der Anne-Frank-Realschule plus in der Bruchwiesenstraße (West) ist am Donnerstag um 5 Uhr morgens die Polizei gerufen worden. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte neben dem Schulgebäude gelagertes Baumaterial. Das Schulgebäude wurde laut Polizei durch den Brand leicht beschädigt. Der Schaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an die Telefonnummer 0621 963-2773.