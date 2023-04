Ein mit Holz gefüllter Abrollcontainer ist am Mittwochabend in Flammen gestanden. Nach Angaben der Polizei stand der Container in der Kopernikusstraße (Friesenheim), in der Nähe des Heinrich-Pesch-Hauses. Der Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. Die Brandursache wird von der Polizei noch ermittelt. Dabei geht es auch darum abzuklären, ob es sich um Brandstiftung handelte . Um Hinweise wird gebeten, unter Telefon 0621 963-2222.