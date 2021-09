Die Autorin Edith Brünnler lädt Interessierte am Freitag, 24. September, 18 bis 21 Uhr, Treffpunkt: Schneckennudelbrücke, mit ihren Geschichten auf die Parkinsel in Süd ein. Motto des etwa anderthalbstündigen Spaziergangs entlang des Rheins: Reif für die Insel. Ausklang ist dann bei Pizza, Wasser und Wein auf dem Lutherplatz in der Innenstadt. Zwischendurch gibt es immer mal wieder Sitzgelegenheiten. Wer möchte, kann einen Klapphocker für die Lesezeiten mitbringen. Passende Kleidung, gegebenenfalls Regenschutz, sollte nicht vergessen werden. Die Kosten betragen 15 Euro (Lesung und Essen, ohne Getränke und Fahrtkosten). Anmelden kann man sich bis 20. September per E-Mail an baerbel.baehr-kruljac@evkirchepfalz.de oder telefonisch unter 0621/65820721. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen und die 2G-Regel (geimpft oder genesen).