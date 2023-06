Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es klingt nach einer guten Idee, dass die Brüder-Grimm-Grundschule in Süd in ein größeres Gebäude in der Nachbarschaft umziehen soll. Denn sie kämpft schon seit Langem mit Platzproblemen und Sanierungsstau. Trotzdem legt sich die Schulleitung nun gemeinsam mit dem Ortsvorsteher des Stadtteils mit der Verwaltung an. Knackpunkt ist ein geplantes Provisorium.

Nach der Richtlinie für Schulbau dürfte die Brüder-Grimm-Grundschule schon länger gar nicht betrieben werden. Der Schule in der Hornstraße fehlen Räume, der