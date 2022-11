Wegen Brückenprüfungen ist der Verkehr auf der B44 am Dienstag, 22., und Mittwoch, 23. November, jeweils von 9 bis 14 Uhr, laut Stadtverwaltung eingeschränkt. Am Dienstag müsse die Hochstraße Nord für diese Arbeiten in Fahrtrichtung Mannheim auf Höhe der Abfahrt Heinigstraße auf einen Fahrstreifen reduziert werden. Am Mittwoch müsse die B44 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim ab der Abfahrt Heinigstraße komplett gesperrt werden. Der Verkehr werde über Heinig- und Kaiser-Wilhelm-Straße zur B37 umgeleitet. Die Verwaltung bittet für die verursachten Beeinträchtigungen und Einschränkungen um Verständnis. Fragen beantwortet der zuständige Projektleiter Reinhold Stefan, Telefon 0621 504-6658.