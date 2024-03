Ab Dienstag, 26. März, werden laut Stadtverwaltung von 9 bis 15 Uhr in Fahrtrichtung Mannheim in Höhe der Abfahrt Heinigstraße verschiedene Hohlkästen der Hochstraße Nord (B44) von innen geprüft. Der Zugang erfolgt ausschließlich von oben. Anschließend werden die Hohlkästen der Auffahrt auf die Kurt-Schumacher-Brücke von Süden kommend in Fahrtrichtung Mannheim im Bereich des Rad- und Fußwegs von oben bestiegen und untersucht. Am Mittwoch finden Hohlkastenprüfungen über der Lorientallee statt. Die Zugänge werden jeweils mit einem Hubsteiger erreicht, was kurzzeitig zu Verkehrseinschränkungen auf dem rechten Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen führt. Im Anschluss wird der Hubsteiger in der Sumgaitallee eingesetzt. Hier betrifft die Einschränkung kurzzeitig den Rad- und Fußweg sowie den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heinigstraße.

Die Einstiege werden durch den Wirtschaftsbetrieb abgesichert, der Verkehr an den betreffenden Bereichen vorbeigeleitet. Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmenden sowie Fußgänger um besondere Achtsamkeit beim Passieren der Bereiche sowie um eine umsichtige Fahrweise.