Wegen der regulären und bis zum 14. Januar angekündigten Brückenprüfung der Untersicht der Hochstraße Nord (B44) in Höhe des Messplatzes sind am Donnerstagnachmittag am Gesims der Hochstraße im Bereich der Dehnfugen kleinere lose Betonflächen festgestellt worden, wie die Stadtverwaltung informiert. Der lose Beton sei abgeschlagen worden, wofür die Auffahrt Heinigstraße in Richtung Mannheim kurzfristig gesperrt werden musste. Gegen 16.30 Uhr habe die Auffahrt wieder freigegeben werden können. Seit August 2021 sind Experten der Stadtverwaltung Ludwigshafen bereits im Einsatz, um mit einem umfangreichen Prüf- und Sicherungsprogramm alle Abschnitte der maroden Hochstraße Nord zu inspizieren. Die festgestellten Betonabplatzungen zeigen laut Verwaltung, „dass es wichtig ist, die Hochstraße regelmäßig zu kontrollieren – und dass Handlungsbedarf besteht“.