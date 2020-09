Ein betrunkener Mann hat einem 61-Jährigen am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim seine frisch gekauften Brötchen und Brezeln entrissen. Nach Polizeiangaben flüchtete der 29-jährige Täter von der Drachenfelsstraße in Richtung Zedtwitzpark, wo er nach kurzer Fahndung mitsamt des Raubguts entdeckt wurde. Ihm wurde aufgrund der Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten blieb der 29-Jährige einige Stunden in einer Zelle.