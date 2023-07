Zwei Brände haben Zeugen innerhalb kurzer Zeit am Sonntagabend im Bereich der Oppauer Straße (Edigheim) gemeldet. Zunächst entdeckten Passanten laut Polizei gegen 19.30 Uhr ein brennendes Taschentuch in einem Gebüsch im Bereich des dortigen Sportplatzes. Dieses wurde durch die Passanten ausgetreten, bevor es sich ausbreiten konnte. Ein weiterer Brand in unmittelbarer Nähe, im Bereich des dortigen Supermarkts, weitete sich den Beamten zufolge dann allerdings auf einen Bereich von zirka zehn Quadratmetern aus und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei von einer vorsätzlichen Inbrandsetzung auszugehen. Zeugen hatten zuvor drei zirka sechs bis sieben Jahre alte Kinder beobachtet, die sich am Brandort aufhielten und auf Ansprache davongelaufen seien. „Wer war zur Ereigniszeit im Bereich der Oppauer Straße/ Bannwasserstraße unterwegs und kann Hinweise auf die Brandursache geben?“, fragt die Polizei. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.