Die Feuerwehr war am Wochenende bei zwei Bränden im Hemshof und in Süd im Einsatz. Nach Polizeiangaben kam es am Samstagmittag im Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Ganderhofstraße (Hemshof) zu einer starken Rauchentwicklung durch entzündetes Laub. Die Feuerwehr konnte noch rechtzeitig verhindern, dass sich ein größrer Brand ausbreitete, sodass niemand verletzt wurden. Nach einer Durchlüftung des Gebäudes konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Schon am Freitagabend um 23.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Hornstraße (Süd) gerufen. Ein Schwelbrand im Keller im Bereich der Heizungsanlage hatte dazu geführt, dass das Treppenhaus verraucht wurde. Die Bewohner wurden durch Rauchwarnmelder geweckt und konnten das Mehrfamilienhaus selbstständig verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand, anschließend wurde das Haus maschinell entraucht. Die Bewohner können ihre Wohnungen weiter nutzen, berichtet die Polizei. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 32 Helfern und neun Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen und die Polizei.