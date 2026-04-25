In Kitas arbeiten überwiegend Frauen. Männer sind dort selten. Die Arbeitsagentur will daher verstärkt auch bei Jungs das Interesse für den vielfältigen Erzieherberuf wecken.

Kurz nach halb elf in der katholischen Kita St. Ludwig in der Ludwigshafener Stadtmitte: Die Frühlingssonne strahlt vom blitzblauen Himmel, und die 75 Kinder der Einrichtung stürmen auf das Außengelände. Es ist ein besonderer Tag für die Kita. Denn die Agentur für Arbeit Ludwigshafen ist an diesem Vormittag in der Tagesstätte zu Gast. Im Rahmen des „Boys’ Day“ sollen Jungs aus weiterführenden Schulen im Rahmen der Berufsorientierung einen Tag lang den Alltag in einer Kita kennenlernen und den Beruf des Erziehers erkunden. Einige der Jugendlichen haben sich schon nach ein paar Stunden bestens in der Einrichtung integriert und sind die Stars des Tages. Auf dem Kita-Spielplatz toben sie mit den Kleinen um die Wette.

In Ludwigshafen können derzeit nach jüngsten Angaben der Stadtverwaltung rund 1000 Kitaplätze nicht angeboten werden, weil Erzieherinnen-Stellen nicht besetzt werden können. Der Personalmangel in diesem Beruf ist bundesweit ein Thema. Dagegen will die Agentur für Arbeit etwas unternehmen, wie Yvonne Fuhrmann, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, erklärt. Daher sollen auf den traditionellen Frauenberuf jetzt auch junge Männer aufmerksam gemacht werden.

Plätze sofort belegt

Sandrina Lederer, Sprecherin der Agentur für Arbeit, war überrascht, dass die zehn Plätze für das Projekt in zwei Ludwigshafener Kitas sofort belegt waren: „Wir hatten sogar eine lange Warteliste.“ Über eine Anmeldeplattform und Werbung in weiterführenden Schulen hatte die Agentur auf den „Boys’ Day“ aufmerksam gemacht.

Die Jungs aus der fünften bis achten Klasse haben in der Kita St. Ludwig schnell erkannt, dass Erzieher Multitalente sein müssen: Sie müssen nicht nur mit den Kindern spielen und sie beaufsichtigen. Vielmehr sind in diesem Beruf auch sportliche, musikalische und viele andere Fähigkeiten gefragt.

Männer kommen gut an

Bei dem Boys’ Day sei ihr wieder einmal klar geworden, wie abwechslungsreich und attraktiv der Erzieher-Beruf eigentlich ist, bilanziert Kita-Leiterin Julia Adswayong. „Du bist alles!“ Man könne dabei alle seine Stärken einbringen. Der Personalmangel ist dennoch auch in ihrem Team ein Thema. Aktuell seien zwei halbe Stellen unbesetzt. Adswayong würde sich über männliche Bewerber sehr freuen, denn „die Kinder nehmen Männer im Team sehr gut an“, ist ihre Erfahrung.

Der 13-jährige Sebastian hat nach wenigen Stunden schon eine kleine Fangruppe um sich geschart. Die Kinder hängen an ihm wie die Kletten. „Ich habe Spaß“, sagt er lachend. Eine Ausbildung zum Erzieher könne er sich daher durchaus vorstellen. Der gleichaltrige Michael stimmt ihm zu: „Der ,Boys’ Day’ hat mir gut gefallen und sogar meine Erwartungen übertroffen.“ Er denke über ein Praktikum in einer Kita nach.