Auf dem Platz vor der Konzertmuschel im Ebertpark findet am Sonntag, 27. Juni, 10 Uhr, ein Jedermann-Boule-Turnier statt: „Vive l’été“ (Lebe den Sommer) lautet das Motto – natürlich unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln.

Ziel: Sportart fördern

Ausrichter des Turniers sind die Deutsch-Französische Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein und Mannheim (DFG) in Zusammenarbeit mit dem Institut Français in Mannheim.

Neben Hobby-Boulisten sind auch Anfänger und Neugierige jeden Alters eingeladen. Die DFG möchte die Sportart Boule/Pétanque fördern, trotz allem sportlichen Ehrgeiz soll die Freude am Spiel überwiegen, heißt es in der Ankündigung.

Alle Interessierten können mitmachen und in drei Runden Supermêlée (wechselnde Mitspieler und Gegner) Boule/Pétanque kennenlernen.

Die Startgebühr beträgt drei Euro pro Spieler. Boules können bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Für die Bestplatzierten gibt es Wein-Präsente, alle Beteiligten erhalten ein kleines Sachgeschenk.

Anmeldung



Bis 26. Juni per E-Mail an die Adresse boulenews@web.de. Meldeschluss ist am Spieltag um 9.45, Spielbeginn um 10 Uhr.