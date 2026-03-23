Botticelli Baby bei den Jazztagen im Gleis 4 waren wie eine Espresso-Infusion direkt in die Blutbahn. Und: Die Gewinner des Nachwuchs-Wettbewerbs haben sich vorgestellt.

Zu den Frankenthaler Jazztagen gehört auch in der achten Auflage die Förderung des Jazz-Nachwuchses. Am Samstagvormittag gab Stargast Thorsten Skringer, der am Vorabend mit der Track 4 Big Band der IG Jazz aufgetreten war, einen Workshop. Er vermittelte, wie wichtig der Groove beim Jazz ist. Wie sehr das stimmt, sollte sich auch am Abend zeigen.

Den Nachwuchspreis hat die IG Jazz auch in diesem Jahr mit Unterstützung der Stadt Frankenthal ausgeschrieben. Den Gewinner unter den fünf Bewerbern hat der erweiterte Vorstand der IG Jazz – alle selbst aktive Musiker – ausgewählt. Wie der neue Präsident Marc W. Pointner erklärte, sei das Niveau der Bewerbungen hoch gewesen. Den mit 1000 Euro dotierten Nachwuchspreis hat die Jury der Band Orange Earth zuerkannt. Überzeugt habe der ungewöhnliche und originelle Stil der 2023 von fünf Studierenden der Mannheimer Musikhochschule gegründeten Combo, die Fusion, Minimal, Rock und experimentelle Sounds verbindet. Den von der Stadt gestifteten Preis überreichte Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG) an Bandleaderin Silvina Gaß. Zur großen Freude der IG-Jazz-Leute hatte er auch den Förderbescheid des Landes dabei.

Punk-Attitüde im Jazz

Orange Earth hatten vor dem Auftritt des Topacts eine halbe Stunde Zeit, sich dem Publikum vorzustellen. Zu hören gab es im ersten Stück ein durchlaufendes Motiv im Stil der Minimal Music, um das die Band eine ansteigende Dynamik aufbaute, die einen großen Spannungsbogen ergab. Spannende Klangräume erforschte sie mit „Tizita“, das ist eine äthiopische Tonleiter.

Viel Platz zum Bewegen hatte das Gleis-4-Team im Saal gelassen, denn Botticelli Baby sollte man nicht im Sitzen hören. Es ging auch gleich zügig zur Sache. Bei Frontmann Marlon Bösherz ist der markante Schnurrbart ab, aber glattrasiert und -gebügelt ist bei der Musik wirklich nichts. Beschrieben wird das auf vielerlei Art. Da ist die Rede von „Punk“-Attitüde oder dass BB den Jazz „wieder schmutzig machen“. Stimmt alles.

Eine Atempause

Die Spielfreude der bestens aufgelegten Musiker sprang auch sofort über. Es wurde auch ganz ordentlich im Publikum mitgewackelt. Trompete (Alexander Niermann) und Posaune (Max Wehner) sind eine Mini-Hornsection. Jörg Buttlar langte kräftig in die Saiten seiner Jazzgitarre, klang sehr oft funky und crunchy und trug viel zum treibenden Rhythmus bei. Schlagzeuger Tom Hellenthal langte kräftig hin und bekam auch ein ganz großes Solo, bei dem er noch mal richtig aufdrehte.

Der Mann an den Tasten hatte jede Menge Sounds parat. Er sorgte mit bedächtigen Orgelklängen für die einzige Atempause. Während der sphärischen Klänge legte sich der Rest der Band flach auf den Boden, Bandleader Bösherz plauderte launig mit dem Publikum. Ganz offenbar hatte das Pfälzisch von Pointner, mit dem er sich vor dem Konzert unterhalten hatte, ein bisschen abgefärbt. Bösherz, der aus dem Ruhrpott stammt und die meiste Zeit dort lebt, bekam auf einmal eine deutlich pfälzische Färbung in seine Rede, inklusive „jo alla“, „isch“ und „alla hopp“ – das Publikum amüsierte sich bestens.

Die Musik war laut und schnell und irgendwie auch lustig. So würde Punk klingen, wenn die Punker ihre Instrumente richtig gut beherrschen. In gewisser Weise war das auch eine Rückkehr zu den Wurzeln des Jazz: Musik, die Spaß machen soll, zum Tanzen mitreißt, laut und ungeschliffen ist und die Zuhörer von den Sitzen reißt.