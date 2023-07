Das Jahreskonzert des Carl-Bosch-Gymnasiums steht unter dem Motto „Into the Unknown“ – womit aber nicht der Mannheimer Rosengarten gemeint ist, wo an zwei Tagen die Musiker der Schule erstmals spielen. Das musikalische Spektrum reicht von Klassik bis Pop. Besonderer Höhepunkt ist ein Satz aus dem Doppelkonzert a-Moll für Violine, Cello und Orchester. Solisten sind die Geschwister Soo-Jin und Yoo-Jin Hirsch, im Zusammenspiel mit dem Sinfonieorchester der Schule. Ferner singen Chöre von Mittel- und Oberstufe, es spielen das Sinfonische Blasorchester, das Kammerorchester, ein A-Cappella-Gesangsensemble und das Mittelstufen-Sinfonieorchester. Das Konzert am Donnerstag ist bereits ausverkauft, es gibt noch Karten für Mittwoch, 19. Juli, 19 Uhr. Kartenvorbestellungen über jahres.konzerte@cbglu.de oder Karten an der Abendkasse.