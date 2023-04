Ein neues Kanu hat seinen Preis. 2000 Euro sind da schnell beisammen. Günstiger gab es die Sport- und Freizeitboote beim ersten Kanuflohmarkt der Paddler-Gilde Ludwigshafen. Die fachkundige Beratung gab es gratis dazu.

Hans-Peter Kaub freute sich am Samstag über eine gelungene Premiere. „Die Resonanz war überraschend gut. Wir hatten viele Anbieter.“ Und Kunden offensichtlich auch. „Ich glaube, es hat alles Käufer gefunden. So weit sollten alle zufrieden sein.“ Bis auf die Bratwürste des Vereins. „Davon haben wir einfach viel zu viele gekauft“, sagte der Vorsitzende der Paddler-Gilde lachend.

Immerhin sei der Flohmarkt ein Start ins Ungewisse gewesen. „Wir hatten die Idee schon vor ein paar Jahren, aber dann kam uns die Pandemie dazwischen.“ Die Idee an sich sei so einfach wie naheliegend: Auf der einen Seite sind Kanus und Kajaks ebenso wie Fahrräder „Rudeltiere“. Das bedeutet: „Die meisten Paddler besitzen mehr als ein Boot.“ Was sowohl eine Platzfrage ist und mit zunehmendem Alter auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit. So könnten sich auf einem Flohmarkt Anbieter von den nahezu unzerstörbaren Plastikbooten trennen, auf der anderen Seite finden Einsteiger hier kostengünstig ihr erstes eigenes Boot. Teilweise sehr kostengünstig.

Kleine Schätze mitgebracht

Peter Groß hatte zum Beispiel klare Vorgaben. Er veräußerte alte Jugendboote der Paddler-Gilde. „Die Preise sind frei verhandelbar. Lediglich für sein eigenes Material hatte er klare Vorstellungen. Ein Kenterschlauch für seinen Tour-Kanadier hatte er für 25 Euro im Angebot. Und auch der Kanadier selbst war ausgestellt. Mit einer Besonderheit: „Ihn will ich eigentlich gar nicht verkaufen.“ Deshalb habe er auch den Preis mit 450 Euro bewusst hoch angesetzt. Das galt für die Vereinsboote nicht. Im Gegenteil, denn letztlich erhoffe sich die Paddler-Gilde vor allem die Einsparung der Verschrottungskosten.

Feilschen und verhandeln war erwünscht. Foto: Moray

Das galt auch für Sven Rück, der vom WSV Worms ans Ludwigshafener Rheinufer gekommen war und dafür kleine Schätze mitgebracht hatte: „Solche Faltboote werden nicht mehr viel gefahren.“ Der Neupreis dieser einmal sehr beliebten Renner liege bei „um die 3000 Euro“.

Mit Tochter und Enkeln gekommen

Vor allem die platzsparende Lagerung und der problemlose Transport sei das große Plus dieser Paddelboote gewesen, die dank der flexiblen Stoffbeschichtung erst an Ort und Stelle auseinandergefaltet und zu Wasser gelassen wurden. Mittlerweile bestimme jedoch Kunststoff das Bild auf dem Rhein, auf den Altrheinarmen und den Nebenflüssen und Bächen der Region.

„Schade“, so Rudolf Walz von den Oppauer Naturfreunden. Er war mit Tochter und Enkel zum Flohmarkt gekommen und wollte sich „einfach nur umschauen.“ Bedarf an einem neuen Boot hatte er nicht. Im Gegenteil: „Ich habe einen Teil meiner Boote selbst schon verkauft.“ Aber schauen kostet nichts, und der Austausch ist unter den Paddlern fast ebenso wichtig, wie der Sport selbst.

„Heute nur Zubehör“

Und weil Kanufahrer in der Regel auch Camper sind, war auch dafür allerhand im Angebot. „Zwei meiner drei Boote habe ich schon verkauft. Heute gibt es nur Zubehör“, berichtete die Ludwigshafenerin Lore Barthel. Von Büchern mit Tourenvorschlägen über Gummistiefel bis hin zu Isomatte und Bootswagen reichte ihre Palette – auch sie fand reichlich Abnehmer.

„Es waren wirklich alle zufrieden“, bilanzierte Hans-Peter Kaub deshalb und erhofft sich beim nächsten Mal noch mehr Zulauf. Dass es nach der Premiere weitere Flohmärkte geben wird, steht für ihn fest. Und das nicht nur, damit die Paddler-Gilde mehr Abnehmer für ihre Bratwürste findet.