Die Polizei hat zwei Männer ermittelt, die im Edeka-Markt in der Saarlandstraße (Süd) eine Spendenbox mit Getränkepfandmarken gestohlen haben. Die Bons werden im Eingangsbereich an den Pfandautomaten zugunsten der Ludwigshafener Tafel gesammelt. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden die Marken am Mittwoch gestohlen. Am Donnerstagnachmittag versuchte einer der Tatverdächtigen im gleichen Supermarkt, die Bons einzulösen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin alarmierte die Polizei, die bei dem 31-Jährigen auch noch Drogen fand. Eine halbe Stunde später erschien dann auch noch der zweite Tatverdächtige im Markt. Die Polizei nahm den 38-Jährigen ebenfalls vorübergehend in Gewahrsam.