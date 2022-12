Bei Bauarbeiten in der Heidelberger Bahnstadt ist am Donnerstag im Bereich Grüne Meile/Europaplatz/Max-Jarecki-Straße eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe ist laut Polizei vom Kampfmittelräumdienst abgesichert, mit der Evakuierung für Entschärfung wird am Freitag um 7 Uhr begonnen. Es müsse weiträumig um die Fundstelle herum abgesperrt werden. Der Bereich umfasst nach Angaben der Behörde einen Großteil der Bahnstadt und Teile von Bergheim, inklusive Schulen, Kindergärten, Firmen und zahlreiche Wohngebäude. Es seien mehrere Tausend Personen von der Evakuierung betroffen. Eine Karte des betroffenen Bereichs ist auf www.heidelberg.de zu sehen.

Auch der Heidelberger Hauptbahnhof ist den Polizeiangaben nach von der Evakuierung betroffen. Eine Vollsperrung des Hauptbahnhofs sowie des Zugverkehrs solle so lange wie möglich vermieden werden. Bus- und Straßenbahnlinien im ÖPNV halten ab 7 Uhr nicht mehr an den Haltestellen „Gadamerplatz“ und „Hauptbahnhof-Süd“. Die Haltestellen am Hauptbahnhof auf Bergheimer Seite werden so lange wie möglich bedient.

Wie die Polizei mitteilt, bleiben auch Schulen, Hochschulen und Kindergärten im betroffenen Bereich geschlossen. Das betreffe unter anderem den F&U-Campus, die Bahnstadt-Grundschule und die Schiller-University.

Aufenthaltsbereich im SNP dome

Ab 7 Uhr am Freitag wird der betroffene Bereich – mit Ausnahme des Hauptbahnhofs – bereits von der Polizei abgesperrt. Bis 12 Uhr müssen sämtliche Personen ihre Wohnungen oder Arbeitsplätze räumen und den betroffenen Bereich verlassen haben.

Die Stadt Heidelberg richtet im SNP dome an der Speyerer Straße einen Aufenthaltsbereich für Menschen ein, die während der Evakuierung keine andere Unterkunftsmöglichkeit haben. Dort steht laut Polizeiangaben auch ein Bereich für Menschen zur Verfügung, die sich aus gesundheitlichen Gründen eigentlich isolieren sollten.

Die Stadt und rnv fährt ab der Kreuzung Langer Anger/Nightingale-Straße ab etwa 7 Uhr mit Shuttle-Bussen zum SNP dome. Mobilitätseingeschränkte Personen, die besondere Transportbedürfnisse haben, können sich telefonisch ab 7 Uhr unter der Rufnummer 06221/71 43 403. Für Rückfragen ist ab 7 Uhr der Bürgerservice der Stadt Heidelberg unter 06221/58 10580 erreichbar