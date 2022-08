Ein 40-jähriger Autofahrer wollte laut Polizei am Mittwochabend gegen 17.40 Uhr durch eine Straßenabsperrung in der Bruno-Körner-Straße fahren. Diese war wegen einer Bombenentschärfung in West durch Absperrgitter und zwei Polizeibeamte abgesperrt worden. Nachdem der Mann entsprechend nicht durchgelassen wurde, ist er den Beamten zufolge zweimal gegen das Absperrgitter gefahren, versuchte anschließend auch die Absperrung über den Gehweg zu umfahren. Hierbei sei er leicht gegen einen dort stehenden Polizeibeamten gefahren, der dabei leicht verletzt wurde. Gegen den 40-Jährigen wird jetzt wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.