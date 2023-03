Am Sonntagnachmittag sind beim Polizeiposten Schriesheim im Rhein-Neckar-Kreis mehrere Anrufe einer männlichen Person eingegangen, die drohte, eine Bombe auf dem derzeit stattfindenden Mathaisemarkt zu zünden. Nach intensiver Beurteilung der Gefährdungslage konnten laut Polizei keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung der zahlreichen Besucher festgestellt werden, weshalb es in enger Abstimmung mit der Stadt Schriesheim zu keiner Räumung des Festgeländes kam. Das Polizeipräsidium Mannheim war mit einer Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen des Polizeireviers Weinheim dauern weiterhin an.