Das Sekretariat der Heidelberg International School im Stadtteil Bergheim hat eine verdächtige E-Mail an das Mannheimer Polizeipräsidium gemeldet. In englischer Sprache sei via Voicemail damit gedroht worden, die Schule mit einer Bombe zu sprengen. Es wurden laut Polizei umgehend Beamte an die Schule geschickt. Eine gemeinsame Bewertung mit der Schulleitung sei zu dem Ergebnis gekommen, dass die Drohung nicht ernst zu nehmen sei, hieß es. Von einer Räumung der Schule wurde daher abgesehen, der Betrieb ging regulär weiter. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen insbesondere zum Urheber der Nachricht aufgenommen. Die Schüler wurden über den Sachverhalt informiert. Vorsorglich sollen Polizeikräfte die Schule bis auf Weiteres überwachen.