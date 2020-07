Zu einem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus in der Mundenheimer Straße in Süd ist die Feuerwehr am Freitagmittag gerufen worden. Ein Bewohner hatte einen piepsenden Rauchmelder aus der Nachbarwohnung gehört und die Einsatzkräfte alarmiert. Diese fanden eine verrauchte und menschenleere Wohnung vor. Grund für den Rauch war laut Feuerwehr ein Brand in einem elektrischen Wasserboiler, den die Feuerwehrleute löschten. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.