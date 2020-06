Unbekannte haben laut Polizei in Nacht auf Mittwoch aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße (Mitte) eine Bohrmaschine im Wert von 200 Euro gestohlen. Der Versuch, in drei weitere Kellerabteile einzubrechen scheiterte. Gescheitert ist auch der Versuch Unbekannter, in ein Anwesen in der Hafenstraße (Süd, Parkinsel) einzubrechen. Den Tätern gelang es nicht, den Schließzylinder zu manipulieren. Das Vorhaben scheiterte letztlich. Es entstand lediglich geringer Sachschaden an der Eingangstür. Der Tatzeitraum kann nicht eingegrenzt werden. Die Beschädigungen wurden von den Bewohnern am Mittwoch festgestellt. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122 oder -2773.