Ein Teil der Bahnhofstraße in der Stadtmitte bleibt nach einem Vorfall mit einem Bagger einige Tage gesperrt. Wie die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) mitteilten, war am Donnerstag ein Bagger mit einem Spülbohrverfahren im Einsatz, um eine Verbindungsbohrung unter der Straße vorzunehmen. Dabei habe sich der Bohrkopf verkeilt, sagte eine Sprecherin. Deswegen müsse nun ein konventioneller Bagger die Straße aufreißen, um den Bohrer bergen zu können. Wegen der Arbeiten ist voraussichtlich bis Mittwoch, 30. Oktober, die Zufahrt in die Bahnhofstraße aus Richtung Heinigstraße gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Der Busverkehr wird über die Kaiser-Wilhelm-Straße und die Berliner Straße in die Bahnhofstraße geführt. Die Zufahrt über Benckiserplatz und Danziger Platz ist weiterhin möglich. Betroffene Anwohner und Nutzer der Tiefgarage in der Bismarckstraße sollen einer ausgeschilderten Umleitung folgen.