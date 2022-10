Die Verwaltung kündigt Baugrunduntersuchungen wegen Sanierungen von Abwasserkanälen in zwei Stadtteilen an: in der Kneippstraße im Hemshof, wo der Kanal zwischen Hohenzollern- und Erzbergerstraße instandgesetzt wird. Dafür wird die Kneippstraße am Donnerstag, 20. Oktober, für die Dauer der Erkundung gesperrt, von 7 bis 17 Uhr gilt ein absolutes Halteverbot, das auch am Mittwoch, 26. Oktober, erneut von 7 bis 17 Uhr, verhängt wird. Kampfmittel- und Bodenuntersuchungen gibt es ferner in der Orangeriestraße und in der Schloßgasse in Oggersheim. Auch sie sind am 20. Oktober für die Dauer der Arbeiten gesperrt, von 7 bis 17 Uhr gilt auch dort ein absolutes Halteverbot, ebenso wie am Montag, 24., bis einschließlich Mittwoch, 26. Oktober. Der Wirtschaftsbetrieb (WBL) bittet jeweils darum, die Kraftfahrzeuge rechtzeitig umzuparken. Rückfragen beantworten die jeweiligen WBL-Projektleiter Nicole Biehl (Telefon 0621 504-6812) und Rainer Dech (504-6802).