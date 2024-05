Auf dem Hans-Klüber-Platz in der Innenstadt (Standort des Hack-Museumsgartens) laufen am Mittwoch, 15. Mai, Bodenuntersuchungen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Zunächst erfolgen demnach Kampfmitteluntersuchungen, anschließend werden sechs Sondierungen bis in eine Tiefe von vier Metern umgesetzt. Die Arbeiten werden voraussichtlich an einem Tag abgeschlossen sein. Hierbei könne es zeitweise zu Lärmentwicklungen kommen. Hintergrund ist, dass der Klüber-Platz im Zuge der Anpassungen an den Klimawandel stärker mit Bäumen begrünt werden soll. Da Bodenverunreinigungen nicht ausgeschlossen werden können, müsse der Untergrund im Vorfeld untersucht werden.