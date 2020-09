Das Modernisierungsprojekt Ignis am Müllheizkraftwerk der GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen GmbH macht weiter Fortschritte. Wie die GML mitteilt, sind die Arbeiten an der 35 mal 20 Meter großen Bodenplatte für das neue Kesselhaus nun abgeschlossen. Da dieses Gebäude (inklusive dem neuen Müllkessel) fast 9000 Tonnen wiegen wird, war ein ganz spezielles Fundament nötig, so GML-Geschäftsführer Thomas Grommes. Daher wurden 152 Bohrpfähle in den Boden eingebracht – bis zu einer Tiefe von 16,5 Metern. „Alle Bohrpfähle tragen oben eine massive Ankerplatte aus Eisen, die in die Bodenplatte eingegossen wurde“, erläutert Grommes. Die GML investiert beim Projekt Ignis (Lateinisch für Feuer) 90 Millionen Euro, um die über 50 Jahre alte Anlage für die Zukunft fit zu machen. Der Umbau dauert bis 2024. In der Anlage an der Bürgermeister-Grünzweig-Straße wird der Müll von einer Million Bürgern verbrannt und dabei Energie gewonnen.