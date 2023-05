Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er ist eine schillernde Figur in der deutschen Handballszene – und nicht nur wegen der bunten Pullover, die er so gerne anzieht. Bob Hanning ist Buchautor, ein Macher, ein Erfolgsmensch. Den 1. VfL Potsdam hat er in die Zweite Liga gecoacht, dort steht der Aufsteiger und heutige Eulen-Gegner mit „jungen Wilden“ derzeit auf Platz acht.

Die Friedrich-Ebert-Halle, in der seine Potsdamer „Adler“ am Mittwochabend um 19 Uhr in der Zweiten Bundesliga gegen die Eulen Ludwigshafen auflaufen, kennt Bob Hanning zur Genüge. Er