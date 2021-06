Unbekannte haben am Samstagabend einen BMW X 5 in Oggersheim mit Stahlkugeln beschossen und dabei einen Schaden von etwa 2000 Euro angerichtet. Laut Polizeibericht war der Wagen in der Poststraße abgestellt. Die Täter beschädigten die Heckscheibe und den Kofferraumdeckel des Fahrzeugs. Die Polizei geht davon aus, dass die Stahlkugeln vermutlich mit einer Schleuder auf das Fahrzeug geschossen wurden. Die Ermittler suchen nun Zeugen für die Tat. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.