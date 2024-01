Eine Streife ist am Sonntagmorgen kurz vor 2 Uhr durch das Aufheulen von Motoren auf zwei Autos aufmerksam geworden, die in Heidelberg auf der Kurfürstenanlage von der Altstadt in Richtung Hauptbahnhof fuhren. Ein VW Golf und ein BMW lieferten sich offenbar auf der vierspurigen Straße ein Rennen. Beide Wagen fuhren laut Polizei nebeneinander, beschleunigten auf über Tempo 100, um dann an der nächsten roten Ampel wieder anzuhalten. Dies taten sie offenbar mehrere Male. Kurz vor dem Bahnhof gelang es den Beamten, die beiden Fahrzeuge zu stoppen. Ein 22-Jähriger und ein 20-Jähriger müssen sich nun wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens verantworten. Alkohol oder Drogen waren laut Polizei nicht im Spiel. Die Fahrzeuge wurden eingezogen, die Führerscheine einbehalten.