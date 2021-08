Ein BMW ist im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt am Samstag gegen 15.25 Uhr mit der Straßenbahnlinie 2 zusammengestoßen. Verletzt wurde laut Polizeimeldung niemand, und die Schäden hielten sich in Grenzen. Auch der Verkehr war nur kurz beeinträchtigt. Wie die Beamten berichten, befuhr die 23-jährige Autofahrerin die Lortzingstraße, als sie in die Kreuzung zur Mittelstraße einbog. Sie übersah dabei die Straßenbahn und nahm ihr die Vorfahrt. An der Bahn entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro und am Auto 1000 Euro.