Ein Unbekannter hat einen in der Sudermannstraße (Süd) geparkten BMW touchiert und an der linken Seite beschädigt. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall bereits am Mittwoch, 6. März, zwischen 16 und 17 Uhr. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden, der auf gut 1000 Euro geschätzt wird. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.