Ein BMW ist am Samstag gegen 21.30 Uhr am Autobahnkreuz Mannheim auf der A6 in Richtung Heilbronn in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei weiter mitteilte, war ein 43-Jähriger mit dem Wagen unterwegs, als er plötzlich ein „Ruckeln des Motors“ wahrnahm. Bereits wenig später sei Rauch aus dem Motorraum aufgestiegen. Der Mann habe sein Auto noch auf dem Standstreifen parken können, ehe die ersten Flammen aus dem Motorraum geschlagen seien, hieß es. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der BMW bereits lichterloh. Das Fahrzeug wurde gelöscht und abgeschleppt. Wegen der Reinigungsarbeiten und der Behebung von Schäden an der Fahrbahnoberfläche war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz. Der rechte Fahrstreifen der A6 war bis kurz nach Mitternacht gesperrt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es offenbar nicht. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Verletzt wurde niemand.