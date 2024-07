Ein Autofahrer hat am Sonntag gegen 16.50 Uhr im Hemshof zwei geparkte Fahrzeuge gerammt und ist geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer eines weißen BMW mit Ludwigshafener Zulassung auf der Carl-Bosch-Straße in Richtung Brunckstraße unterwegs, als er auf Höhe der Lungestraße offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos rammte. Im Anschluss fuhr er in Richtung Ruthenplatz davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro zu kümmern.

Polizei sucht Zeugen

Wer den Unfall beobachtet hat, kann der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 Hinweise geben: Telefon 0621 9632222 oder E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.