Sechs Fahrzeuge der Marke BMW sind am Mittwoch laut Polizei in der Oggersheimer Melm aufgebrochen worden. Die Autos standen in der Christoph-Kröwerath-Straße, der Heinrich-Halfen-Straße, im Albert-Haueisen-Ring, in der Erich-Rockenbach-Straße und in der Fritz-Lederle-Straße. Der oder die Täter stahlen Lenkräder sowie Displays mit Bedienelementen. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in allen Fällen um den oder die gleichen Täter handelt. Eine Zeugin wurde um 04.40 Uhr durch ein Geräusch geweckt. Als sie aus dem Fenster schaute, sah sie einen Mann neben einem der BMWs stehen. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß und war dunkel gekleidet. Er hatte eine schwarze Wintermütze auf und ein dunkles Tuch um den Mund. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2773.