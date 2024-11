In Ludwigshafen wird am Sonntag, 10. November, der Beirat für Migration und Integration (BMI) gewählt. Menschen mit Migrationshintergrund sind aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Die Wahl findet laut Stadtverwaltung als Briefwahl statt. Die Projektgruppe Wahlen weist darauf hin, dass die Briefwahlunterlagen rechtzeitig an die Stadtverwaltung gesendet werden müssen. Wer seine Unterlagen mit der Deutschen Post sendet, sollte berücksichtigen, dass der Brief ein paar Tage unterwegs sein kann. Wer seine Unterlagen persönlich einwerfen möchte in den Briefkasten der Stadtverwaltung in der Bismarckstraße 25 hat bis spätestens Sonntag, 10. November, um 12 Uhr die Möglichkeit dazu. Briefwahlunterlagen, die später eingehen, können bei der Auszählung am Sonntag nicht mehr berücksichtigt werden.